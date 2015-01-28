Последние 3 дня! Абонементы в Sport Life – всего за 150 гривен в месяц!!!
Фитнес-клуб – это мастерская, а не подиум! Не стесняйтесь своего тела – плавайте!
60 ультрасовременных бассейнов – плавайте без смущения, как хотите и когда хотите.
Бассейны: олимпийские, спортивные, плавательные, а также бассейны для детей и грудничкового плавания. Ласты, доски, мячи и гантели – все в свободном доступе.
Не бойтесь неизвестных тренажеров – тренируйтесь в зале!
55 000 фитнес-метров – максимум свободного пространства для ваших тренировок. 1 000 безопасных кардиотренажеров, 60 видов грузоблочных тренажеров и полные линейки грифов и весов.
Без смущения занимайтесь в студиях!
На любой из 350 тренировок – вы будете чувствовать себя комфортно. Сайкл, TRX, пилатес, Zumba, йога, bosu и H.E.A.T. Program – классические занятия и новые эффективные программы.
Первый раз в зале? Без паники – спроси у тренера!
1 200 инструкторов не дадут вам спуску! Наши квалифицированные тренеры не просто покажут, как заниматься правильно, а распишут и проконтролируют вашу персональную тренировку.
Приучаем детей к спорту в фитнес-академиях!
80 видов занятий для детей: спортивные секции, развивающие занятия, сквош, плавание, English club, фитнес-лагерь и клуб выходного дня.
Начни сегодня! Прямо сейчас!!!
(044) 222 4 222
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