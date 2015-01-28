Последние 3 дня! Абонементы в Sport Life – всего за 150 гривен в месяц!!!

Дешевле не будет!!!

Фитнес-клуб – это мастерская, а не подиум! Не стесняйтесь своего тела – плавайте!

60 ультрасовременных бассейнов – плавайте без смущения, как хотите и когда хотите.

Бассейны: олимпийские, спортивные, плавательные, а также бассейны для детей и грудничкового плавания. Ласты, доски, мячи и гантели – все в свободном доступе.

Не бойтесь неизвестных тренажеров – тренируйтесь в зале!

55 000 фитнес-метров – максимум свободного пространства для ваших тренировок. 1 000 безопасных кардиотренажеров, 60 видов грузоблочных тренажеров и полные линейки грифов и весов.

Без смущения занимайтесь в студиях!

На любой из 350 тренировок – вы будете чувствовать себя комфортно. Сайкл, TRX, пилатес, Zumba, йога, bosu и H.E.A.T. Program – классические занятия и новые эффективные программы.

Первый раз в зале? Без паники – спроси у тренера!

1 200 инструкторов не дадут вам спуску! Наши квалифицированные тренеры не просто покажут, как заниматься правильно, а распишут и проконтролируют вашу персональную тренировку.

Приучаем детей к спорту в фитнес-академиях!

80 видов занятий для детей: спортивные секции, развивающие занятия, сквош, плавание, English club, фитнес-лагерь и клуб выходного дня.

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

(044) 222 4 222

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