"Шахтер" обыграл "Интернасьональ" в четвертом матче бразильского турне
Горняки выиграли в Порту-Аллегри со счетом 2:1.
Донецкий "Шахтер" провел четвертый матч в рамках турне по Бразилии, где в Порту-Алегри одержал победу над "Интернасьоналем" - 2:1.
Судьба матча была предопределена в первом тайме.
Уже на 5-й минуте Луис Адриано получил пас на ход, вышел один на один с вратарем и поразил дальний угол. Любопытно, что игрок забил гол своей бывшей команде.
А на 26-й минуте Фред выдал отличную разрезную передачу в штрафную на Тайсона и еще один экс-игрок «Интернасьоналя» принял мяч и вторым касанием отправил его в ворота.
После этого горняки сосредоточились на сохрнении своего преимущества и преуспели в этом. Хозяева поля отквитали лишь один гол. На 52-й минуте Арангис в штрафной «горняков» воспользовался скидкой партнера головой и пробил мимо Пятова в сетку ворот - 2:1.
Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" в рамках Турне Бразилии 2 матча проиграл и 1 свел вничью.
В завершающем матче тура по Бразилии 25 января «Шахтер» встретится с «Крузейро» из Белу-Оризонти.