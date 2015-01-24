"Шахтер" обыграл "Интернасьональ" в четвертом матче бразильского турне

Донецкий "Шахтер" провел четвертый матч в рамках турне по Бразилии, где в Порту-Алегри одержал победу над "Интернасьоналем" - 2:1.

Судьба матча была предопределена в первом тайме.

Уже на 5-й минуте Луис Адриано получил пас на ход, вышел один на один с вратарем и поразил дальний угол. Любопытно, что игрок забил гол своей бывшей команде.

А на 26-й минуте Фред выдал отличную разрезную передачу в штрафную на Тайсона и еще один экс-игрок «Интернасьоналя» принял мяч и вторым касанием отправил его в ворота.

После этого горняки сосредоточились на сохрнении своего преимущества и преуспели в этом. Хозяева поля отквитали лишь один гол. На 52-й минуте Арангис в штрафной «горняков» воспользовался скидкой партнера головой и пробил мимо Пятова в сетку ворот - 2:1.

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" в рамках Турне Бразилии 2 матча проиграл и 1 свел вничью.

В завершающем матче тура по Бразилии 25 января «Шахтер» встретится с «Крузейро» из Белу-Оризонти.