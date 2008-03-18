Переговоры о возвращении Шевы в Италию зашли в тупик - СМИ

По информации итальянских СМИ, переговоры между лондонским Челси и Миланом о возвращении Андрея Шевченко на Апеннины зашли в тупик.

Стороны не могут договориться о финансовой стороне трансфера капитана сборной Украины.

По информации Gazzetta dello Sport, возвращение Андрея Шевченко должно было обойтись Россонери в 10 млн евро, что в 4 с половиной раза меньше суммы (45 млн евро), за которую Милан отправил капитана сборной Украины в Челси. Однако стороны так и не договорились.

Андрей Шевченко, у которого не складывается карьера в Челси, не раз заявлял, что намерен покинуть лондонский Челси по окончании сезона.

В случае неудачи переговоров о трансфере Шевченко, Милан планирует заполучить бразильского форварда Жо, ныне играющего за московский ЦСКА.

Как сообщают итальянские СМИ, Милан находится на завершающей стадии переговоров с руководством ЦСКА, предметом которых является переезд бразильского форварда Жо в летнее межсезонье на Апеннины.

Кроме того, по информации La Repubblica, Милан намерен начать переговоры с Баварией о возможном возвращении в Италию форварда сборной Луки Тони.

Миланцы готовы выложить за нападающего, который перебрался в Мюнхен из Фиорентины, 8 млн фунтов стерлингов.

Корреспондент