Гимнаст Верняев получил награды лучшего спортсмена месяца в Украине

В Олимпийском доме состоялось чествование лауреатов спортивного октября и ноября 2014 года - чемпиона мира по спортивной гимнастике Олега Верняева и его наставника Геннадия Сартинского, которые стали лучшими спортсменом и тренером соответственно двух последних месяцев осени.

После триумфального выстуления весной на европейском первенстве, откуда Олег вернулся в звании чемпиона Европы и с двумя бронзовыми наградами, в октябре на чемпионате мира он завоевал медаль высшей пробы.

В последнем месяце осени Олег Верняев победил на этапе Кубка мира в немецком Штутгарте и на престижном международном турнире «Мемориал Хоакима Блума» в Барселоне, а также занял второе место на открытом Кубке Швейцарии в Цюрихе.

«В течение года Олег радовал болельщиков своими фантастическими результатами. Ему удалось победить на всех самых престижных стартах сезона: чемпионате мира, чемпионате Европы, этапах Кубка мира и других международных турнирах. Он без устали демонстрировал стабильность своих выступлений, высокое мастерство, настоящий несгибаемый спортивный характер», - сказал на церемонии награждения президент НОК Украины Сергей Бубка. Он пожелал спортсмену и дальше уверенно шагать до олимпийского Рио-де-Жанейро, ведь в активе Олега уже есть европейские и мировые награды - не хватает только олимпийской.

Главный олимпиец страны отметил, что успех спортсмена невозможен без его наставника. «Об эффективности совместной работы талантливого атлета Олега Верняева и опытного тренера Геннадия Сартинского красноречиво свидетельствуют результаты и полученные медали. Это прочный тандем, единый механизм», - сказал Сергей Бубка.

«Нам очень приятно уже в четвертый раз получить подобные высокие звания Олимпийского комитета, три из которых - в 2014 году. Для нас это уже хорошая традиция. Эти достижения являются большой мотивацией для новых побед», - сказал Геннадий Сартинский. Наставник также отметил, что первоочередной задачей для них является борьба за победу на каждом старте, прежде всего, достижения успеха в многоборье, но при этом они не будут оставлять без внимания и отдельные виды.

Олег Верняев поблагодарил НОК Украины за поддержку: «Будем делать все возможное, чтобы как можно чаще получать подобные признания и с каждого старта возвращаться с медалями», - добавил лучший спортсмен октября и ноября 2014 года.