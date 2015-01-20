"Динамо" и "Металлист" не смогли выиграть очередные предсезонные матчи

В турецкой Анталии завершился товарищеский матч в рамках зимнего межсезонного сбора, в котором харьковский "Металлист" играл с азербайджанским "Интером" и свел поединок вничью - 1:1.

Игра проходила на поле спорткомплекса Rixos Premium (Анталия). И, по традиции межсезонных матчей, наставники сумели задействовать в игре максимальное количество игроков. На поле в каждом из таймов вышли два разных состава. Единственный гол в составе харьковчан на 25-й минуте забил Иван Бобко. Соперник ответил результативной атакой спустя 6 минут, когда точным ударом отличился Йохан Боконьяно.

В свою очередь, "Динамо" в испанской "Марбелье" играло с швейцарским "Базелем" и проиграло со счетом 2:3.

Матч проходил с переменным успехом. При этом, в середине второго тайма киевляне вели со счетом 2:0, но разгромно проиграли заключительную четверть игры. Счет на 10-й минуте открыл Домагой Вида, а на 64-й Лукаш Теодорчик удвоил преимущество украинской команды. Но, на уже 68-й минуте Брель Эмболо сократил отставание в счете, спустя две минуты он же оформил дубль и сравнял результат, а на предпоследней минуте Матиас Дельгадо воспользовался ошибкой киевлян в обороне и с пенальти забил победный гол.

Как сообщал УНИАН, украинские команды Премьер-лиги в эти дни ведут подготовку к весенней части сезона, которая стартует 28 февраля.