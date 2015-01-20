"Финикс" выиграл у "Лэйкерс" в матче регулярного чемпионата НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс", в составе которой выступает украинский легионер Алексей Лэнь, выиграла матч регулярного чемпионата у "Лос-Анджелес Лэйкерс" со счетом 115:100, сообщает официальный сайт лиги.

Первая половина игры прошла в равной борьбе и завершилась вничью - 51:51. А после большого перерыва "солнечные" стали агрессивнее играть в защите, сделав за вторую половину матча 10 перехватов и заработав 23 очка благодаря 15 потерям игроков "Лос-Анджелеса".

Лэнь провел на площадке 19 минут, за которые набрал 6 очков, сделал 6 подборов, 3 блок-шота, 1 перехват, допустил 1 потерю и получил 1 персональное замечание.

В турнирной таблице Конференции "Запад" "Финикс" по-прежнему идет на 8-м месте, сохраняя место в зоне плей-офф. На счету команды 25 побед при 18 поражениях.