"Шахтер" сыграл вничью с "Фламенго" во втором матче бразильского турне
23:33, 18 января 2015Спорт
1706
Игра закончилась нулевой ничьей
"Шахтер" сыграл вничью во втором матче в Бразилии / shakhtar.com
В столице Бразилии городе Бразилиа завершился второй товарищеский матч донецкого "Шахтера" в рамках Бразильского турне-2015, в котором горняки играли с "Фламенго" (Рио-де-Жанейро) и свели матч вничью - 0:0.
Игра оказалась куда менее интересной и богатой на события, чем первый матч.
В отличие от игры в Салвадоре с "Байей", проигранной "Шахтером" со счетом 2:3, матч в Бразилиа прошел в куда более осторожной борьбе, с акцентом на оборону. В итоге, ни одному из коллективов так и не удалось забить гол.
Третий матч в рамках турне в Бразилии горняки проведут 21 января против "Атлетико Минейро" (Белу-Оризонти).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter