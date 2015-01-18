"Шахтер" сыграл вничью с "Фламенго" во втором матче бразильского турне

В столице Бразилии городе Бразилиа завершился второй товарищеский матч донецкого "Шахтера" в рамках Бразильского турне-2015, в котором горняки играли с "Фламенго" (Рио-де-Жанейро) и свели матч вничью - 0:0.

Игра оказалась куда менее интересной и богатой на события, чем первый матч.

В отличие от игры в Салвадоре с "Байей", проигранной "Шахтером" со счетом 2:3, матч в Бразилиа прошел в куда более осторожной борьбе, с акцентом на оборону. В итоге, ни одному из коллективов так и не удалось забить гол.

Третий матч в рамках турне в Бразилии горняки проведут 21 января против "Атлетико Минейро" (Белу-Оризонти).