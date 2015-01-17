"Атаманы" разгромили мексиканцев со счетом 4:1

В столичном Выставочном центре “ACCO International” завершился матч 1-го тура Всемирной серии бокса (WSB), в котором "Украинские атаманы" обыграли "Мексиканских воинов" со счеом 4:1.

Судьба матча решилась в первых четырех боях.

В весовой категории до 49 кг. Хасанбой Дусматов единогласным решением судей одолел Хоселито Веласкес (48:47, 48:47, 48:47). Затем в весовой категории до 56 кг. Николай Буценко оказался значительно сильнее Серхио Чирино - 50:45, 50:45, 50:45. В следующм бою (весовая категория до 64 кг.) Владимир Матвийчук уступил Раулю Курьелу - 44:50, 47:48, 45:50. Но, уже в четвертом поединке (весовая категория до 75 кг.) Хоршид Норматов был сильнее Мисаэля Родригеса (50:45, 49:46, 50:45). Наконец, в весовой категории до 91 кг. Денис Пояцыка одолел Кристиана Демажа (50:45; 50:45, 50:45).с по

Таким образом, украинцы выиграли этот матч со счетом 4:1, начав с победы сезон WSB.