Четыре представителя Украины продолжат борьбу в квалификации теннисного Australian Open

Марченко вышел в финальный раунд квалификации, в то время как в женском турнире прошел только первый раунд, сообщает официальный сайт соревнований.

Марченко вышел в финал квалификационного турнира благодаря победе в упорной борьбе над венгром Мартоном Фучовичем – 4:6, 6:4, 9:7. Поединок продолжался больше 2,5 часов. В решающем сете Марченко с брейком 4:2, но позволил сопернику сравнять счет, после чего с огромным трудом добился победы. При этом, у венгра было 4 матч-болла. За выход в основной турнир Марченко поспорит в финале квалификации с поляком Лукашем Куботом.

В свою очередь, у женщин Юлия Бейгельзимер одолела канадку Габриэлу Дабровски - 6:3, 6:4, Катерина Бондаренко была сильнее австралийки Кимберли Биррелл - 6:2, 4:6, 6:2, а Марина Заневская сумела одержать волевую победу над китаянкой Кай-Лин Чанг - 3:6, 6:3, 6:2.

В то же время, еще три украинки завершили борьбу в соревнованиях уже после первого матча. Людмила Киченок уступила представительнице Польши Катаржине Питер - 5:7, 3:6, ее сестра Надежда Киченок в упорнейшей борьбе проиграла Акгюль Аманмурадовой из Узбекистана - 3:6, 7:6(2), 5:7, а Анастасия Васильева не сумела обыграть японку Хироко Кувата - 6:1, 5:7, 3:6.

Как сообщал УНИАН, кроме 7 представителей Украины в квалификационном турнире, еще четверо автоматически получили право принять участие в Открытом чемпионате Австралии благодаря своему высокому рейтингу. Автоматически попали в список участников основного турнира Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Квалификационный турнир продлится до 17 января.

Основные соревнования Australian Open, первого турнира года из серии "Большого шлема", пройдут в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.