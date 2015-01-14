Кличко хочет провести бой с Бриггсом

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко не исключил, что его следующий поединок может пройти против американского скандалиста Шеннона Бриггса, сообщает сайт официального Фан-клуба братьев Кличко.

«Думаю, что болельщики хотят увидеть мой бой с Бриггсом. Я непременно хочу провести этот бой», — заявил Владимир в эфире телеканала RTL.

Скандально известный Бриггс неоднократно провоцировал Кличко своими выходками. Он врывался в зал, где проходили тренировки Кличко, мешал украинцу обедать в ресторане, срывал его пресс-конференции... А самой громкой выходкой американца стал инцидент, произошедший в октябре прошлого года во Флориде. Во время тренировки украинца на воде, когда Кличко плыл на доске, Бриггс появился на катере со своим помощником, и, создав вокруг Кличко сильные волны, опрокинул его с доски в воду. При этом американец кричал: «Я жду тебя в ринге».Украинский боксер, оказавшись в воде, ответил фразой: «Ты пересек черту».

Изначально Кличко должен был выйти на ринг в апреле этого года против американца Брайанта Дженнингса. Но бой оказался на грани срыва из-за продажи промоутерской компании Gary Shaw Productions промоутером Гэри Шоу рэперу Jay-Z.

Как сообщал УНИАН, бой Владимира Кличко предварительно намечен на 25 апреля и должен состояться в Нью-Йорке.