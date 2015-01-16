WSB, 1-й тур, "Украинские атаманы" - "Мексиканские воины": видео онлайн-трансляция

Боксерская команда "Украинские атаманы" 16 января проведет первую матчевую встречу сезона-2015 во Всемирной серии бокса против "Мексиканских воинов".

Это будет первая из 14 встреч группового этапа сезона.

Согласно регламенту соревнований на первом этапе "атаманы" попали в группу "А", где ее соперниками будут 7 коллективов. Будет проведен двухкруговой турнир, в котором команды проведут по 14 встреч - с каждым соперником дома и на выезде. В числе прочих, соперниками украинцев будет и "Российская боксерская команда".

Групповой турнир продлится до 24 апреля.

В составе команды в нынешнем сезоне 49 спортсменов в 10 весовых категориях - от четырех до семи спортсменов в каждой категории.

В первом матче сезона команды выступят в следующих составах:

весовая категория 49 кг: Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы» - Хоселито Веласкес «Мексиканские воины»;

весовая категория 56 кг: Николай Буценко «Украинские атаманы» - Серхио Чирино «Мексиканские воины»;

весовая категория 64 кг: Владимир Матвийчук «Украинские атаманы» - Рауль Курьел «Мексиканские воины»;

весовая категория 75 кг: Хоршид Норматов «Украинские атаманы» - Микаэль Родригес «Мексиканские воины»;

весовая категория до 91 кг: Денис Пояцика «Украинские атаманы» - Кристиан Демаж «Мексиканские воины».

Первый матч сезона-2015 для "Украинских атаманов" состоится 16 января в Киеве в Выставочном центре “ACCO International”. Начало - в 21.30.