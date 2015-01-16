WSB, 1-й тур, "Украинские атаманы" - "Мексиканские воины": видео онлайн-трансляция
Украинская команда открывает сезон 16 января.
Боксерская команда "Украинские атаманы" 16 января проведет первую матчевую встречу сезона-2015 во Всемирной серии бокса против "Мексиканских воинов".
Это будет первая из 14 встреч группового этапа сезона.
Согласно регламенту соревнований на первом этапе "атаманы" попали в группу "А", где ее соперниками будут 7 коллективов. Будет проведен двухкруговой турнир, в котором команды проведут по 14 встреч - с каждым соперником дома и на выезде. В числе прочих, соперниками украинцев будет и "Российская боксерская команда".
Групповой турнир продлится до 24 апреля.
В составе команды в нынешнем сезоне 49 спортсменов в 10 весовых категориях - от четырех до семи спортсменов в каждой категории.
В первом матче сезона команды выступят в следующих составах:
весовая категория 49 кг: Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы» - Хоселито Веласкес «Мексиканские воины»;
весовая категория 56 кг: Николай Буценко «Украинские атаманы» - Серхио Чирино «Мексиканские воины»;
весовая категория 64 кг: Владимир Матвийчук «Украинские атаманы» - Рауль Курьел «Мексиканские воины»;
весовая категория 75 кг: Хоршид Норматов «Украинские атаманы» - Микаэль Родригес «Мексиканские воины»;
весовая категория до 91 кг: Денис Пояцика «Украинские атаманы» - Кристиан Демаж «Мексиканские воины».
Первый матч сезона-2015 для "Украинских атаманов" состоится 16 января в Киеве в Выставочном центре “ACCO International”. Начало - в 21.30.