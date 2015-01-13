Обнародован состав "Украинских атаманов" в 5-м сезоне WSB

Боксерская команда "Украинские атаманы", которая выступает во Всемирной серии бокса (WSB) обнародовала свой состав на сезон-2015.

В составе команды 49 спортсменов в 10 весовых категориях - от четырех до семи спортсменов в каждой категории, сообщает пресс-служба "атаманов".

Состав команды выглядит таким образом:

весовая категория 49 кг. - Хасанбой Дусматов (Узбекистан), Денис Козарук (Украина), Назар Куротчин (Украина), Дмитрий Замотаев (Украина),

весовая категория 52 кг. - Азат Усеналиев (Кыргызстан), Максим Фатич (Украина), Игорь Сопинский (Украина), Денис Ящук (Украина),

весовая категория 56 кг. - Николай Буценко (Украина), Омурбек Малабеков (Кыргызстан), Олег Довгун (Украина), Владислав Ветошкин (Украина), Юрий Шестак (Украина),

весовая категория 60 кг. - Олег Прудкий (Украина), Иван Соловьев (Украина), Виктор Славинский (Украина), Игорь Магурин (Украина), Павел Ищенко (Украина),

весовая категория 64 кг. - Денис Беринчик (Украина), Владимир Матвийчук (Украина), Дмитрий Гринченко (Украина), Мгер Оганисян (Украина), Виктор Петров (Украина),

весовая категория 69 кг. - Богдан Шелестюк (Украина), Олег Зубенко (Украина), Сергей Богачук (Украина), Ярослав Самофалов (Украина), Игорь Нестеров (Украина),

весовая категория 75 кг. - Хоршид Норматов (Узбекистан), Тарас Головащенко (Украина), Арсен Ризун (Украина), Валерий Харламов (Украина), Владислав Войталюк (Украина),

весовая категория 81 кг. - Александр Хижняк (Украина), Елшод Рассулов (Узбекистан), Денис Солоненко (Украина), Александр Ганзуля (Украина), Владислав Скрипка (Украина),

весовая категория 91 кг. - Денис Пояцика (Украина), Арсен Азизов (Украина), Сергей Корнеев (Белоруссия), Геворг Манукян (Украина),

весовая категория +91 кг. - Виктор Вихрист (Украина), Тарас Неудачин (Украина), Алексей Жук (Украина), Дмитрий Лесной (Украина), Владислав Сиренко (Украина), Егор Плевако (Украина), Игорь Шевадзуцкий (Украина).

Эксклюзивное право трансляции поединков Всемирной серии бокса (WSB) на территории Украины принадлежит телеканалу «2+2».

Первая трансляция состоится 16 января в 21:30 в рамках матчевой встречи 1-го тура между «Украинскими атаманами» и «Мексиканскими воинами».