Теннисист Стаховский проиграл в первом круге турнира в Сиднее

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер на турнире ATP в Сиднее (Австралия), где уступил аргентинцу Хуану-Мартину дель-Потро, сообщает Теннисный портал Украины.

Во встрече с бывшим четвертым номером мирового рейтинга украинец сумел навязать сопернику борьбу во второй партии, но проиграл на тай-брейке - 3:6, 6:7(4).

Матч длился 1 час 21 минуту. На счету Стаховского 7 эйсов и 3 двойных ошибки. Аргентинский теннисист также отметился 7 подачами навылет, однако не совершил ни одной двойной ошибки.

Украинец выступит в Сиднее также в парном разряде - вместе с россиянином Теймуразом Габашвили.

Ранее на турнире в Сиднее в женском одиночном разряде свои матчи первого круга проиграли Элина Свитолина, Ольга Савчук и Леся Цуренко.

Турнир в Сиднее является последним подготовительным соревнованием к первому турниру году из серии "Большого шлема" - Открытому чемпионату Австралии. Australian Open пройдет в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.