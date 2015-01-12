Украинский легионер НБА Лэнь обновил два личных рекорда в матче регулярного чемпионата

Украинский легионер команды Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" Алексей Лэнь в матче регулярного чемпионата против "Мемфис Гризлис" обновил два личных рекорда.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь провел на площадке 31 минуту, за которые набрал 14 (5/9 с игры и 4/4 штрафные) очков, 13 подборов (4 в нападении), 1 перехват, 2 блок-шота, а также допустил 3 потери и получил 6 фолов.

Таким образом, он обновил рекорд по количеству игрового времени за матч и по количеству подборов.

Матч "Мемфис" - "Финикс" закончился поражением "солнечных" в упорнейшей борьбе после 2-го дополнительного периода (овертайма) со счетом 110:122.

На данный момент, в турнирной таблице Западной конференции "Финикс" занимает 8-е место, одержав 22 победы при 18 поражениях. Согласно регламенту НБА в плей-офф чемпионата, где непосредственно разыгрывается титул чемпиона лиги, выходят по 8 лучших команд из Западной и Восточной конференций.