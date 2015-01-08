Сборная Украины остается на 25-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 8 января обнародовала новый рейтинг национальный сборных, согласно которому команда Украины остается на 25-м месте, сообщает официальный сайт ФИФА.

За время со дня публикования предыдущей версии рейтинга (18 декабря) национальные сборные практически не проводили игр. Поэтому в списке 45 лучших команд мира не произошло ни одного изменения.

В частности, у сборной Украины 854 пункта и она на 2 пункта опережает команду Эквадора, на столько же отставая от сборной Греции.

Десятку сильнейших команд мира, как и прежде, составляют сборные Германии, Аргентины, Колумбии, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Португалии, Франции, Испании и Уругвая. Команды Италии и Англии не входят в 10-ку сильнейших в мире.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 12 февраля 2015 года.