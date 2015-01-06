Китай подал заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Представители властей Пекина подали в Международный олимпийский комитет официальную заявку на проведение в 2022 году зимних Олимпийских игр, передает Газета.ru, ссылаясь на «Синьхуа».

МОК направит в Пекин специальную комиссию в марте этого года: эксперты будут обязаны оценить готовность города к приему Олимпиады.

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Столица КНР подала совместную заявку с другим китайским городом - Чжанцзякоу: в этом населенном пункте, находящемся в 200 км к северо-западу от Пекина, будет располагаться горный кластер соревнований.

В настоящее время в число кандидатов на проведение зимних Игр-2022 входит также казахстанская Алма-Ата.