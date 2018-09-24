100 метров адских испытаний для победы преодолели участники всеукраинских спортивных игр «ЕБШ GAMEZ 2018»

В одесском Дворце Спорта в сентябре 2018 года успешно прошли третьи «ЕБШ GAMEZ» ‒ всеукраинские масштабные спортивные игры с препятствиями нового формата. Это спортивные соревнования, но с очень сложными и коварными заданиями на силу, выносливость и ловкость: со всем набором классических спортивных упражнений – поднятие тяжестей, отжимания, прыжки и т.п. Следующие испытания пройдут весной 2019 года.

Задача участников на скорость добраться до финала через полосу препятствий. Каждый год испытания меняются, чтобы сохранить интригу для спортсменов и зрителей вплоть до начала состязаний. На «ЕБШ GAMEZ» нет ограничений, участвовать могут не только профессиональные спортсмены, но и люди любого возраста, ведущие активный образ жизни.

Основатели спортхаба ЕБШ Юлия Шум и Александр Полевой организовали «ЕБШ GAMEZ» с целью объединить спортивных энтузиастов со всей Украины. Дать возможность проверить свои способности и убедиться, что они безграничны.

В этом году полосу препятствий преодолевали 46 спортсменов: 33 парня и 13 девушек. Боролись за медали в том числе чемпионы Украины и Европы в разных видах спорта. Настоящим вызовом для участников стала полоса препятствий длиной 100 м и максимальной высотой 6 м. Весь набор препятствий они увидели только перед стартом. Поэтому кроме функциональной подготовкой тела смогли проверить порог стрессоустойчивости, что наглядно демонстрирует видео:

Испытания длились 12 часов в два этапа: квалификация и финал. Все начиналось с прыжков по наклонным подиумам, трапеции, балансирования между боксерскими грушами, рукоходов, пегбордов и канатов. Из парней только шестеро прошли первую трассу с препятствиями, из девушек – трое. Далее финалисты покоряли силовые задания: Air Bike, упражнения с гирями, Slamball, берпи с прыжком через тумбу, гребной тренажер.

Победителями стали шестеро участников. Они получили медали «ЕБШ GAMEZ 2018», подарки от спортхаба ЕБШ и партнеров – Puma, RUN Ukraine, Red Bull и Моршинская. Победитель прошлых «ЕБШ GAMEZ 2017», Александр Погребняк, тренер по функциональному тренингу и чемпион по тайскому боксу, в этих играх занял второе место, уступив первенство Роману Онищенко, кроссфит атлету. Третье место среди мужчин занял Герман Кононов (кроссфит атлет, работает в IT). Среди женщин призовые места распределили: 1-е место – Татьяна Выцуп (хореограф-постановщик и тренер по танцам); 2-е – Маргарита Кривко (ранее профессионально занималась легкой атлетикой, участвует в марафонах); 3-е – Валентина Фомишкина (тренер и сооснователь фитнес студии Bodyzone, призер трейлраннинг соревнований). Также проводилось онлайн голосование . Приз зрительских симпатий получил спортсмен Артем Васечко благодаря активной группе поддержки.

«Заинтересовала неизвестность и скрытость соревнований. Эмоции, когда преодолеваешь эту грандиозную полосу, были классные! Я не верил, что смогу, хотя нагрузки в моих тренировках очень приличные. Самое сложное было в финальном комплексе, после всех проделанных упражнений сделать 50 берпи через тумбу! Они казались бесконечными! Хотя я берпи люблю, но не через тумбу 60 см и не на песке. В следующем году буду защищать свой титул», – поделился впечатлениями победитель «ЕБШ GAMEZ 2018» Роман Онищенко.

Еще одна победительница, Таня Выцуп, рассказала, что «…решила принять участие за 4 дня до игр. Это был хороший вызов самой себе. Но после того, как я понаблюдала за парнями со стороны и увидела уровень сложности — коленки начали дрожать, но внутренний азарт и мое «хочу» никуда не делись. В финале был присед с гирей 24 кг 50 раз, это половина моего собственного веса, мне казалось, что она просто прибьет меня к земле».

Важный момент организации Игр «ЕБШ GAMEZ» – бесплатные тренировочные классы для подготовки к соревнованиям (без разглашения информации об ожидаемых препятствиях). «Мы очень переживали за участников игр, чтобы все остались в игре, когда впервые увидят полосу препятствий перед стартом. Все препятствия мы придумываем сами, каждый раз готовимся и тестируем их на себе. Планируем, чтобы проект вырос в большое спортивное шоу и покорил сердца любителей спорта и активного образа жизни, – поделилась планами Юлия Шум.

По ее информации, следующие Игры пройдут уже через 6-7 месяцев, весной 2019 года в Киеве. Уже начата подготовка к их организации.