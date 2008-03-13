УЕФА начал расследование по поводу расистского поведения болельщиков "Зенита" по отношениию к футболистам французского "Марселя" во время ответного матча 1/8 финала Кубка УЕФА в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба УЕФА.

Если расследование подтвердит обвинение в расизме, делом займется Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА на ближайшем заседании 20 марта.

Во время матча 1/8 финала Кубка УЕФА болельщики "Зенита" закидали темнокожих футболистов "Марселя" бананами, сообщает ВВС. Деде, Рональд Зубар и Шарль Кабуре подверглись во время поединка расистским нападкам со стороны фанатов питерской команды, когда разминались за воротами около поля стадиона. "Они кидали в нас бананы и имитировали крики обезьян, - приводит словам Зубара ВВС. - Нам очень хотелось, чтобы матч поскорей закончился, а этих типов удалили со стадиона".

"Зенит" в среду выиграл в Питере со счетом 2:0 и прошел в 1/4 финала, благодаря голу, забитому на чужом поле.

Согласно дисциплинарному уставу УЕФА, клуб может быть наказан, если его болельщики оскорбляют человеческое достоинство лица или группы лиц на основании его или их цвета кожи, расы, вероисповедания либо этнических корней.