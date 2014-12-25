Стартовые гонки чемпионата Украины по биатлону перенесены на сутки из-за отсутствия снега

Гонки предварительно состоятся через сутки, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

"Первые старты чемпионата перенесены с 25-го на 26-е декабря вследствие неготовности трассы к проведению гонок. Завтра будет проведена дополнительная работа по заполнению трассы искусственным снегом", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию соревнований спринтерские гонки должны были состоятся 25 декабря, гонки преследования - 26 декабря, а эстафеты - 28 декабря. Теперь, если ситуация со снегом будет благоприятной, соревнования будут проходить 3 дня подряд, без запланированного выходного 27 декабря.

Как сообщал УНИАН, с 25 по 28 декабря в селе Сянки Турковского района на Львовщине пройдет чемпионат Украины по биатлону. Этот турнир является также подготовительным для спортсменов сборной Украины к этапу Кубка мира в Оберхофе (Германия) 8-11 января.