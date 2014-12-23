Мирча Луческу признан лучшим тренером Румынии

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу в четвертый раз признан лучшим тренером Румынии, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Примечательно, что до него ни один румынский тренер не удостаивался почетного звания такое количество раз.

Голосование по итогам 2014 года проводилось среди президентов клубов первого дивизиона страны, капитанов команд, а также журналистов и читателей газеты Gazeta Sporturilor – одного из самых авторитетных спортивных изданий Румынии.

Напомним, Мирча Луческу – заслуженный тренер Украины, в сезоне-2013/14 главный тренер «Шахтера» в восьмой раз назван лучшим тренером Украины, а до этого Луческу трижды признавался лучшим в Турции.