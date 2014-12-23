УЕФА назвал форварда "Шахтера" Адриано лучшим в номинации "Игрок" на групповом этапе Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итог группового этапа Лиги чемпионов, назвав лучшим в номинации "Игрок" бразильского форварда донецкого "Шахтера" Луиса Адриано.

Всего же, количество рекордов, обновленных в этом году на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, достигло двузначного числа, отмечается в релизе УЕФА.

В двухматчевом противостоянии "Шахтера" с белорусским БАТЭ 27-летний бразилец по-настоящему раскрылся, и борисовчанам это дорого обошлось. В гостевой встрече, завершившейся разгромом белорусов со счетом 7:0, Адриано до перерыва оформил "покер", а во втором тайме отличился еще раз, став вторым игроком после Лионеля Месси, забившим пять голов в одном матче Лиги чемпионов. Ответный поединок "Шахтер" провел чуть слабее, разгромив БАТЭ "лишь" со счетом 5:0. Хет-трика во Львове хватило Луису Адриано, чтобы повторить рекорд результативности на групповых этапах, установленный сезоном ранее Криштиану Роналду. Лишь сухой матч против "Атлетика" с последовавшей дисквалификацией на шестой тур помешали бразильцу преодолеть планку в десять голов.

"Впрочем, главное, что чемпионам Украины есть на кого рассчитывать в нападении в 1/8 финала", - отмечается в релизе УЕФА.

Новым талантом назван Брель Эмболо ("Базель"), звездным ветераном - Франческо Тотти из "Ромы", командой - "Реал", а автором самого громкого рекорда - Леонель Мессии, на счету которого теперь 75 голов в матчах ЛЧ.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" занял 2-е место в группе Н, набрав 9 очков в 6 играх и в первом раунде плей-офф - 1/8 финала - дважды сыграет против "Баварии" (Мюнхен, Германия).