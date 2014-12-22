Во Львовской области пройдет чемпионат Украины по биатлону

В рамках чемпионата предусмотрены спринтерские гонки у мужчин и женщин, гонки преследования и эстафеты, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Ситуацию с погодными условиями в Сянках и возможностью проведения чемпионата Украины прокомментировал президент ФБУ Владимир Брынзак: "Сегодня в Сянках уже пошел снег. Кроме того, там держится достаточно низкая температура и на километровом круге уже уложили покров искусственного снега. Планируем "настрелять" из снежной пушки еще, увеличивая длину трассы. Поэтому я надеюсь, что нам удастся провести чемпионат и тренировочный сбор перед возобновлением официальных международных стартов".

По словам руководителя ФБУ, если произойдет дальнейшее ухудшение погодных условий и трасса в Сянках станет непригодна для проведения гонок и тренировчных сборов, то будем принято оперативное решение, как готовиться дальше. Предварительно рассматриваются варианты проведения сборов в Словении и Австрии. Это делается с учетом того, чтобы национальная сборная Украины не осталась без подготовки к этапу Кубка мира в Оберхофе (Германия) 8-11 января.