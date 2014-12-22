Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

Лучшими защитниками стали Денис Лукашов («Будівельник»), на счету которого в среднем за игру 15 очков, 9.5 подбора, 7 передач и 2 перехвата и Рамон Мур («Химик») - 18.5 очка, 5.5 передачи, 4.5 подбора и 1 перехват.

Среди форвардов наиболее успешными оказались Руслан Отверченко («Киев»), в активе которого 27 очков, 7.5 передачи, 6 подборов, 2.5 перехвата и 1 блок-шот и Виталий Мальчевский («Днепр») - 15 очков, 5 подборов и 1 передача.

Лучшим центровым недели стал Максим Сандул («Киев») - 19 очков, 6.5 подбора, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

На данный момент в турнирной таблице лиги лидерами являются "Химик" (Южный) - 17 побед/0 поражений, и действующий чемпион Украины киевский "Будівельник" - 15/2. Делящие 3-4 места "Днепр" (Днепропетровск) и БК "Киев", имеют показатели побед и поражений лишь 9/7.

На минувшей неделе "Будівельник" обыграл "Черкаські мавпи" (89:61) и запорожский "Ферро-ЗНТУ" (92:60). В свою очередь, "Химик" оказался сильнее львовской "Политехники-Галичині" - 105:75, и ивано-франковской "Говерлы" (90:79).