Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена пятерка лучших игроков недели.
Лучшими защитниками стали Денис Лукашов («Будівельник»), на счету которого в среднем за игру 15 очков, 9.5 подбора, 7 передач и 2 перехвата и Рамон Мур («Химик») - 18.5 очка, 5.5 передачи, 4.5 подбора и 1 перехват.
Среди форвардов наиболее успешными оказались Руслан Отверченко («Киев»), в активе которого 27 очков, 7.5 передачи, 6 подборов, 2.5 перехвата и 1 блок-шот и Виталий Мальчевский («Днепр») - 15 очков, 5 подборов и 1 передача.
Лучшим центровым недели стал Максим Сандул («Киев») - 19 очков, 6.5 подбора, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.
На данный момент в турнирной таблице лиги лидерами являются "Химик" (Южный) - 17 побед/0 поражений, и действующий чемпион Украины киевский "Будівельник" - 15/2. Делящие 3-4 места "Днепр" (Днепропетровск) и БК "Киев", имеют показатели побед и поражений лишь 9/7.
На минувшей неделе "Будівельник" обыграл "Черкаські мавпи" (89:61) и запорожский "Ферро-ЗНТУ" (92:60). В свою очередь, "Химик" оказался сильнее львовской "Политехники-Галичині" - 105:75, и ивано-франковской "Говерлы" (90:79).