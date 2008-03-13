Арбитр матча Динамо - Металлург сурово наказан

Комитет арбитров ФФУ отреагировал на ошибку арбитра субботнего матча Динамо с запорожским Металлургом, где рефери этого поединка Юрий Вакс удалил запорожского защитника Полевого, показав тому вторую желтую карточку.

Юрий Вакс отстранен от судейства в высшей лиге до конца чемпионата. Бюро ПФЛ сняло с Полевого все наказания, связанные с неправильным удалением. "Вторая карточка ему была надуманной, - сказал глава судейского корпуса Виктор Дердо. - Арбитр и ассистент говорят, что позиция для наблюдения за моментом у них была не лучшая, что и привело к ошибке, существенно повлиявшая на ход матча".

"Увы, приходится констатировать, что арбитр и ассистент не смогли разобраться в простой ситуации, хотя находились на оптимальном расстоянии от момента. Будем разбираться, почему. Для нас это большой вопрос", - считает Дердо.

Несмотря на отстранение Юрия Вакса, глава комитета арбитров намерен и в дальнейшем доверять другим молодым судьям обслуживание матчей Динамо и Шахтера с соперниками из нижней части турнирной таблицы. "Если этого не будет, мы никогда не будем судить на международном уровне", - резюмировал Дердо.

Матч 20-го тура Чемпионата Украины Динамо - Металлург (Запорожье), который обслуживала судейская бригада во главе с Юрием Ваксом, завершился победой киевлян со счетом 2:1.

Корреспондент