Валентина Семеренко выиграла бронзу в гонке преследования этапа КМ по биатлону

В Поклюке (Словения) завершилась женская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где бронзовую медаль завоевала украинка Валентина Семеренко.

Таким образом, спортсменка завоевала вторую бронзу на этом этапе подряд.

Украинка ушла в гонку под 3-м стартовым номером по итогам состоявшегося в четверг спринта. Более того, по ходу дистанции она даже вышла на 2-е место. Но, промах на 3-м огневом рубеже и лишние 150 метров дистанции на штрафном круге не позволили украинке побороться за серебро.

Победительницей гонки, как и в спринте стала Дарья Домрачева из Беларуси - 29 минут, 55,9 секунды, второй финишировала финка Кайса Маккарайнен - 10,0 секунд отставания, третьей Семеренко - 36,8 секунды отставания, обогнавшая всего на 0,4 секунды Доротею Виерер из Италии.

Этап КМ в Поклюке продлится до воскресенья. Сегодня также состоится гонка преследования у мужчин, а завтра - мужской и женский масс-старты.