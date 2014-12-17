Команды НХЛ "Флорида" и "Вашингтон" установили новый рекорд продолжительности серии буллитов (видео)
13:55, 17 декабря 2014Спорт
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На двоих команды совершили 40 бросков.
Игроки "Пантерс" выиграли матч с новым рекордом НХЛ / Reuters
«Флорида Пантерс» и «Вашингтон Кэпиталс» провели рекордную по продолжительности серию послематчевых буллитов в истории НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Основное время матча, проходившего на домашнем льду «пантер», завершилось со счетом 1:1. А для выявления победителя командам понадобилось исполнить по 20 буллитов.
Серия завершилась со счетом 6:5 в пользу «Флориды», причем команде хозяев 5 раз пришлось отыгрываться.
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