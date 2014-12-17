Команды НХЛ "Флорида" и "Вашингтон" установили новый рекорд продолжительности серии буллитов (видео)

«Флорида Пантерс» и «Вашингтон Кэпиталс» провели рекордную по продолжительности серию послематчевых буллитов в истории НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Основное время матча, проходившего на домашнем льду «пантер», завершилось со счетом 1:1. А для выявления победителя командам понадобилось исполнить по 20 буллитов.

Серия завершилась со счетом 6:5 в пользу «Флориды», причем команде хозяев 5 раз пришлось отыгрываться.