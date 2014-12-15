Тренером дубля киевского "Динамо" назначен Вадим Евтушенко

Руководство ФК «Динамо» Киев приняло решение о назначении старшим тренером клубной команды «Динамо»-2 Вадима Евтушенко, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Наибольших успехов в карьере игрока Евтушенко добился именно в «Динамо» (выступал в 1980-1988 годах) под руководством Валерия Лобановского. Он стал 5-кратным чемпионом СССР и 4-кратным обладателем кубка СССР.

В 1986 году вместе с командой завоевал Кубок Кубков УЕФА, за что был награждён званием заслуженного мастера спорта СССР.

Карьеру игрока он завершал в Швеции, где в 1992-м году стал чемпионом страны в составе АИКа (Стокгольм).

Как тренер он помимо шведских клубов работал в сборной Украины (ассистент), "Звезде" (Кировоград) и "Ворскле" (Полтава).

Также известен по работе футбольным обозревателем на телевидении.

Как сообщал УНИАН, экс-наставник "Динамо-2" Александр Хацкевич 4 декабря стал главным тренером национальной команды Беларуси.