"Днепр" и "Динамо" узнали соперников по плей-офф Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, согласно которой в первом раунде плей-офф днепропетровский "Днепр" сыграет с греческим "Олимпиакосом", а киевское "Динамо" - с французским "Генгамом".

Трансляцию жеребьевки вел официальный сайт УЕФА.

Если "Динамо" попало в корзину сеянных команд при жеребьевке, то "Днепр" изначально был среди не сеянных и априори не мог получить в оппоненты легкого соперника. Вместе с тем, специальным решением УЕФА, были разведены при жеребьевки команды России и Украины. Таким образом, "Днепр" не мог сыграть с московским "Динамо" или "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Напомним. что на групповом этапе "Динамо" в своем квартете заняло 1-е место, набрав 15 очков (5 побед и 1 поражение), в то время как "Днепр" финишировал вторым, уступив в итоговой таблице итальянскому "Интеру" (2 победы, 1 ничья, 3 поражения - 7 очков).

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 19 и 26 фераля.

"Динамо" проведет ответную игру на своем поле, а "Днепр" - в гостях.