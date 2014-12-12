Украинский бадминтонист Почтарев завоевал бронзу этапа Кубка Европы в Италии

В Риме (Италия) завершился этап Кубка Европы по бадминтону International Challenge (призовой фонд - 15 тыс. долларов), где бронзовую медаль завоевал харьковчанин Артем Почтарев.

Спортсмен занял призовое место в мужской одиночной категории, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Харьковской области.

Уже в первом круге Почтарев (118-й в мировом рейтинге) получил в соперники первого сеяного француза Бриса Левердеса (28-й в мире). Казалось, шансов на победу у харьковчанина нет, но уже в само начале первой партии украинец вырвался вперед (2-1) и до конца партии не позволил сопернику вести в счете, закончив гейм при счете 21-15. Вторая партия проходила с переменным успехом и закончилась победой Почтарева на тай-брейке - 23-21.

В 1/8 финала Почтарев победил россиянина Никиту Хакимова (192-й) - 21-17, 21-14, а в четвертьфинале – поляка Адриана Дзёлко (75-й) - 15-21, 21-19, 21-15. Визави Артема по полуфиналу стал итальянец индийского происхождения Индра Багус Аде Чандра (94-й). Соперники встречались в начале года на турнире в Болгарии, где победил Чандра. В этот раз Артем был настроен на реванш, он выиграл первую партию 21-18, потом, к сожалению, сдал вторую 5-21, сражался на равных до счета 10-10 в третьей, но к концу матча заметно устал и проиграл 15-21.

Матч за 3- е место в регламенте не был предусмотрен и, таким образом, украинец завоевал медаль.

В других категориях украинцы далее 1/8 финала не прошли.

Турнир в Риме проходил с 9 по 12 декабря.