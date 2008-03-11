Демонтаж стройки перед НСК ”Олимпийский” начнется без документации

Демонтаж наземной части недостроенного торгово-развлекательного центра «Троицкий» перед Национальным спортивным комплексом «Олимпийский» планируется начать во вторник, 18 марта, и завершить через три месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО после завершения рабочего совещания по этому вопросу.

«Решение принято. Мы должны 18 числа начать снос», - сказал он.

На совещании А.ГОЛУБЧЕНКО поручил Главному управлению архитектуры и дизайна КГГА, ОАО «Киевметрострой», институту «Киеворгстрой», Федерации футбола Украины и компании-застройщику «Юджин» до пятницы, 14 марта, подготовить свои предпроектные предложения по сносу наземной части центра «Троицкий».

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, желательно, чтобы эти предложения уже были согласованы к пятнице.

Кроме того, он поручил в этот же срок подготовить график сноса наземной части строительства перед НСК «Олимпийский». Это должны сделать начальник Главного управления архитектуры и дизайна КГГА совместно со строительной компанией «Юджин».

В то же время генеральный директор ОАО «Киевметрострой» Владимир ПЕТРЕНКО считает, что за такой короткий срок нереально подготовить отмеченную документацию. В ответ А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что демонтаж можно начать по Проекту организации работ (ПОР) без проекта демонтажа. По его словам, пользуясь ПОР, уже можно начать работы по демонтажу второго этажа объекта.

Во время совещания представитель Киевской городской службы «Киевгосэкспертиза» сообщил о проведении расчетов стоимости расходов компании «Юджин» на строительство наземной части центра «Троицкий», который подлежит сносу. Эта сумма составляет 32 млн. грн.

Кроме того, сделаны расчеты стоимости работ по демонтажу наземной части «Троицкого». Эти работы оцениваются приблизительно в 30 млн. грн.

Предусмотрено, что работы по сносу части недостроенного объекта будет финансировать компания «Юджин».

Кроме того, компания рассчитывает получить компенсацию “стоимости потерянной выгоды” от строительства центра. Как отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, объем последней части компенсации власть города пока не определила.

По информации первого заместителя председателя КГГА, возмещение ущерба компании «Юджин» будет происходить за счет предоставления им нового земельного участка. Сейчас рассматриваются два варианта - земельный участок на Оболони площадью 10 га и в Голосеевском районе - 13 га. В качестве варианта компенсации «Юджину» также будет предложено принять участие в строительстве нового стадиона в районе Национального выставочного комплекса, который планируется построить к Евро-2012.

В то же время, в беседе с журналистами А.ГОЛУБЧЕНКО выразил сомнение в том, что определенные суммы стоимости сноса наземной части «Троицкого» и стоимости его строительства являются именно такими, которые были озвучены сегодня на совещании.

«Стоимость сноса и строительства соотносится как один к трем. Потому или там, или там ошибка. Где, пока еще не знаем», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО, добавив, что вопрос будет прорабатываться в дальнейшем.

На вопрос журналистов, обещает ли он, что 18 марта работы по демонтажа ТРЦ возле НСК «Олимпийский» все-таки начнутся, А.ГОЛУБЧЕНКО ответил: «Я хочу, чтобы так было, но возможны обстоятельства разные. Я на 95% уверен, что 18-го начнем второй этаж сносить».

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабинет министров поддержал меморандум о демонтаже ТРЦ “Троицкий” перед Национальным спортивным комплексом “Олимпийский” до 1 июня этого года.

Ранее планировалось, что демонтаж недостроенного ТРЦ «Троицкий» должен начаться 1 марта.

УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом.