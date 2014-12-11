Фанаты "Волыни" подожгли Дом футбола в Киеве

Футбольные ультрас, которые митингуют возле здания ФФУ, требуя отставки президента федерации Анатолия Конькова и выступающие против произвола арбитров, перешли к агрессивным действиям, сообщает Еспресо.TV.

Не смотря на то, что здание ФФУ охраняет милиция, ультрас начали бросать в Дом футбола горящие предметы. Одним из файеров они подожгли крышу.

По словам главы пресс-службы ФФУ Павла Тернового, он видел большое задымление в помещении.

Ранее сообщалось, что в ФФУ ожидают штурма Дома футбола в Киеве.

Отметим, что фанаты уже завершили пикет и ушли от ФФУ.

К решительным действиям фанатов побудил судейский скандал в матче 10-го тура чемпионата Украины "Волынь" - "Металлист". Игра была прервана на 88-й минуте, когда на поле выбежали луцкие ультрас, недовольные решениями главного арбитра матча Дмитрия Кутакова.

Теперь "Волыни" грозит техническое поражение 0:3 и дисквалификация стадиона. Решение же по матчу в ФФУ примут после Нового года. В свою очередь, "Волынь" требует пожизненной дисквалификации Кутакова и переигровки матча.