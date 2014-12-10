"Шахтер" не удержал победу над "Порту" в матче Лиги чемпионов (все результаты ЛЧ)
Матч в Порту завершился со счетом 1:1.
В португальском Порту завершился матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Порту" принимал донецкий "Шахтер" и сыграл вничью - 1:1.
Судьба матча решилась в самой концовке игры.
Эта игра не имела никакого турнирного значения для обеих команд. Обе досрочно гарантировали себе место в плей-офф, при этом "Порту" вне зависимости от результата очной игры занял 1-е место, а "Шахтер" - 2-е.
Первый голевой момент в игре, произошел на 50-й минуте, когда отличился Тарас Степаненко. После подачи углового в исполнении Бернарда Степаненко головой переправил мяч под перекладину ворот "Порту". "Шахтер" долго удерживал преимущество, но за 3 минуты до конца игры Винсент Абубакар сравнял счет. Абубакар мощно ударил с 23 метров и мяч полетел в ближний верхний угол, но Пятов спасти свою команду не смог - 1:1.
Таким образом, "Шахтер" набрал в 6 матчах группового турнира 9 очков, отстав от "Порту" (14) на 5 баллов.
Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур.
Бавария - ЦСКА - 3:0
Рома - Манчестер Сити - 0:2
Барселона - ПСЖ - 3:1
Аякс - АПОЭЛ - 4:0
Челси - Спортинг - 3:1
Марибор - Шальке - 0:1
Порту - Шахтер - 1:1
Атлетик - БАТЭ - 2:0