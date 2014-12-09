Минобороны Румынии разрешило "Стяуа" использовать название и эмблему в матче с киевским "Динамо"

Чемпион Румынии по футболу "Стяуа" (Бухарест) получил разрешение от министерства обороны страны на использование названия клуба, эмблемы и цветов во время предстоящего матча группового этапа Лиги Европы с киевским "Динамо", сообщает Р-Спорт.

Команда сможет выйти на поле в традиционных футболках клубных цветов (красно-синих) и с нанесенным логотипом на игровой форме.

Разрешение является временным и действует только на этот матч.

На прошлой неделе Черноморский верховный суд отменил регистрацию клуба, после того как министерство обороны выиграло дело о товарном знаке. На протяжении 50-ти лет «Стяуа» являлся армейским клубом. В 1998 году клуб стал частным, но власти страны позволили команде сохранить свое наименование и символику. В 2004-м году клуб приобрел одиозный бизнесмен Джиджи Бекали, сейчас отбывающий тюремный срок за злоупотребление политической властью, после чего армия подала в суд на «Стяуа» в связи с нарушением правил использования торговой марки.

Из-за этого в минувшие выходные "Стяуа" был вынужден выйти на матч чемпионата Румынии с КСМС в майках желтого цвета вместо традиционных красно-синих. Диктор по стадиону представил команду как чемпионов Румынии, на табло она значилась как "хозяева", а эмблема была заменена пустым квадратом.

Как сообщал УНИАН, матч "Стяуа" - "Динамо" пройдет в четверг, 11 декабря, в Бухаресте. "Динамо" уже гарантировало себе путевку в 1/16 финала. Хозяевам поля для выхода в плей-офф нужна только победа. При этом в параллельной встрече португальский "Риу Аве" должен не проиграть датскому "Ольборгу".