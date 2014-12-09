Лига чемпионов, 6-й тур, "Монако" - "Зенит": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Монако состоится матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Монако" примет на своем поле российский "Зенит" из Санкт-Петербурга.

В этой игре сойдутся команды, занимающие 2-3 места в Группе С.

"Монако" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 2 матча выиграл, 2 свел вничью и 1 проиграл. Команда набрала 8 очков в турнирной таблице. Очный матч с "Зенитом" в Петербурге представитель первенства Франции свел вничью - 0:0. Также "Монако" сыграл вничью на своем поле с португальской "Бенфикой (0:0), обыграл у себя дома немецкий "Байер" из Леверкузена (1:0), с таким же счетом обыграл "Байер" в Германии и уступил "Бенфике" в Лиссабоне - 0:1.

Самым неожиданным из всех этих результатов стала выездная победа команды из княжества Монако над "Байером". Она позволила команде набрать 3 важных очка, опередить "Зенит" в турнирной таблице и стать фаворитом в борьбе за вторую путевку в плей-офф ЛЧ. Первую путевку за собой досрочно забронировал "Байер" (9 очков). "Монако" на своем поле достаточно свести вничью матч с "Зенитом", в то время как гостям нужна будет только победа.

"Зенит" в этом розыгрыше турнира одержал 2 победы при 1 ничьей и 2 поражениях - 7 очков. Кроме ничьей с "Монако" питерская команда дважды обыграла аутсайдера группы "Бенфику (2:0 в Лиссабоне и 1:0 дома), но дважды уступила "Байеру" - 0:2 в гостях и 1:2 дома.

Любопытно, что обе соперничающие в Монако команды претендуют на 1-е место в группе. Любая из них, при достижении нужного для себя результата в очной игре, займет 1-е место в итоговой таблице в том случае, если "Бенфика" сможет выиграть у "Байера" на своем поле.

На котировках букмекерских контор шансы команд оцениваются как практически равные. Фаворитом игры с минимальным перевесом является "Монако", ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 2,53 к 1. В то же время ставки на победу "Зенита" принимаются из расчета 2,71 к 1, а на ничью - 3,07 к 1.

Стартовые составы команд:

"Монако": 1. Субашич Д., 2. Фабиньо, 5. Абденнур, 13. Уоллас, 24. Раджи, 7. Дирар, 8. Моутинью, 14. Бакайоко, 28. Тулалан, 9. Бербатов, 17. Феррейра-Каррасо.

Запасные: 16. Стекеленбург, 11. Окампос, 15. Силва, 18. Жермен, 19. Траоре, 23. Мартиаль А.

Зенит": 1. Лодыгин, 6. Ломбартс, 19. Смольников, 24. Гарай, 4. Кришито, 20. Файзулин, 21. Гарсия, 28. Витсель, 35. Данни, 7. Халк, 23. Рондон.

Запасные: 16. Малафеев, 13. Нету, 22. Анюков, 44. Тимощук, 5. Рязанцев, 17. Шатов, 10. Аршавин.