Луческу назвал Лукарелли своей ошибкой

Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ считает, что клуб "сделал ошибки", подписав летом 2007 года контракты с итальянцем Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ и мексиканцем Нери КАСТИЛЬО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", об этом он заявил в Полтаве на пресс-конференции после матча "Ворскла" – "Шахтер".

"Мы сделали ошибки с трансферами ЛУКАРЕЛЛИ и КАСТИЛЬО. Хотели купить игроков опытных, с именем. Но этого оказалось недостаточно", - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он подчеркнул, что "предпочитает воспитывать своих игроков, видеть, как они растут".

"Нам не нужны футболисты, которые приходят лишь для того, чтобы зарабатывать деньги. Они должны вкладывать свою душу, сердце", - отметил М.ЛУЧЕСКУ.

Как сообщал УНИАН, контракты с К.ЛУКАРЕЛЛИ и Н.КАСТИЛЬО "Шахтер" заключил в июле 2007 года. Сумма трансферов составила, соответственно, 8 млн. и 20 млн. евро.

В январе 2008 года итальянская "Парма" выкупила контракт К.ЛУКАРЕЛЛИ за 5,7 млн. евро, а Н.КАСТИЛЬО был передан в годовую аренду "Манчестер Сити" за 5 млн. евро.