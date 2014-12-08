Украинская гандболистка Шимкуте приняла российское гражданство

Украинская гандболистка Регина Шимкуте, получила гражданство России указом президента страны Владимира Путина от 5 декабря 2014 года.

Получившая российский паспорт спортсменка сможет сыграть за сборную России уже на текущем чемпионате Европы, сообщил ТАСС главный тренер национальной команды России Евгений Трефилов.

Шимкуте в начале 2012 года подала заявку на получение российского гражданства, параллельно отказавшись от выступлений за украинскую сборную. В преддверии европейского первенства гандболистка провела сборы в составе национальной команды.

"Шимкуте была с нами на сборе, но получила травму - перелом фаланги пальца, - сказал Трефилов. - Теперь ждем, когда она восстановится окончательно. В любом случае, она есть в списке европейской федерации, которая дала ей соответствующее разрешение. Мы на нее рассчитываем и держим три запасных места. А дальше все зависит от того, насколько быстро все пройдет".

Регина Шимкуте родилась в Херсоне и выступала за украинские клубы "Днепрянка" (Херсон) и "Галичанка" (Львов). Затем она выступала в румынском "Олтхиме" а с 2010 года выступает за российский "Ростов". До марта 2012 года она выступала за сборную Украины.

Как сообщал УНИАН, также украинское гражданство на российское планирует сменить гандболистка Юлия Манагарова. Она пока еще не получила паспорт гражданки РФ, но на нее также рассчитывает тренерский штаб сборной России.

Чемпионат Европы по гандболу среди женских команд проходит в Венгрии и Хорватии с 7 по 21 декабря. Накануне, 1-м туре группового этапа соревнований, сборная Украины проиграла команде Дании со счетом 23:32. Сборная России проводила свой матч с командой Венгрии и сыграла вничью - 29:29.