УПЛ, 14-й тур, "Волынь" - "Металлист": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает харьковский "Металлист".

В этой игре сошлись команды, занимающие 6-е и 7-е места в турнирной таблице.

Луцкая "Волынь" в нынешнем сехоне в 13-ти предыдущих матчах одержала 6 побед при 2 ничьих и 5 поражениях. У команды 20 очков и 6-е место в турнирной таблице. Это достаточно хороший показатель для команды-середняка последних лет украинского чемпионата.

Что касается "Металлиста", то харьковчане после многих лет пребывания в тройке сильнейших коллективов УПЛ, в этом году находятся в глубоком игровом кризисе и, как следствие, находятся в середине таблицы. Харьковчане, как и одесский "Черноморец", провели по 12 игр в нынешнем сезоне - их очный матч был отменен из-за угрозы теракта и возможных беспорядков на трибунах. В предыдущих играх харьковчане одержали 5 побед при 4 ничих и 3 поражениях - 19 очков.

По потерянным баллам харьковчане опережают не только своего сегодняшнего соперника "Волынь", но и луганскую "Зарю" и донецкий "Олимпик". И , в случае победы в сегодняшнем матче, харьковчане поднимутся на 4-е место даже имея одну игру в запасе.

На котировках букмекерских контор шансы команд оцениваются приблизительно равно. На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 2,41 к 1, на победу "Металлиста" - 2,71 к 1, на ничью - 3,27 к 1.

Стартовые составы команд:

"Волынь": 42. Недилько, 3. Симинин, 15. Жунич, 16. Шиш Г., 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 9. Мемешев, 10. Бикфалви, 13. Шабанов, 19. Кобахидзе, 93. Матей.

Запасные: 74. Кичак, 30. Гуменюк О., 39. Сваток, 68. Никитюк А., 18. Рогач И., 23. Немчанинов, 17. Мариотто Д.

"Металлист": 81. Дишленкович, 3. Вильягра, 77. Кобин, 6. Торсильери, 30. Папа Гуйе, 17. Пшеничных, 8. Эдмар, 32. Красноперов, 82. Ребенок, 14. Гоменюк, 50. Жажа.

Запасные: 29. Горяинов, 4. Березовчук, 43. Ткачук Ю., 46. Радченко А., 7. Болбат, 25. Давыдов С., 86. Барилко В.