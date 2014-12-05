Украинская пловчиха Солнцева показала турецкий паспорт и рассказала о мечте выиграть золото Олимпиады

Чемпионка мира и Европы среди юниоров украинская пловчиха Виктория Солнцева рассказала о причинах, побудивших ее покинуть Украину и показала свой новый паспорт, на имя Гюнеш Зейнеп, сообщает турецкий портал Нaber7.

"Мы очень испугались, когда русские войска оказались в Ялте. Мы там были в этот момент и быстро собрались и уехали домой, в Полтаву. Оттуда мы через Киев прибыли в Стамбул. Все это заняло лишь 3 дня. 19 марта я уже стала Зейнеп, начала обустраивать свою жизнь в Стамбуле".

На вопрос почему была выбрана именно Турция, спортсменка ответила, что ее отец Виктор выбирал из нескольких предложений. "Россия - враг, в Египте я себя чувствую не комфортно, в Швеции - холодно, а вот Турция - в самый раз, здесь мне очень нравится", - отметила спортсменка.

Кроме того, она заявляет о своих амбициозных целях в новой команде: "Я знаю, что в Турции плавание очень престижно. Хочу стать олимпийской чемпионкой. Мне всего 16 и у меня впереди, как минимум, три олимпийских цикла. Ставлю перед собой самые высокие цели".

Как сообщал УНИАН, 3 декабря, в первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Дохе (Катар) украинская спортсменка Виктория Солнцева выступила за сборную команду Турции под фамилией Зейнеп. По словам президента Федерации плавания Украины Дмитрия Качуровского, еще в 2013-м году к нему поступила информация, что спортсменка и ее тренер искали варианты перейти в другую команду во время юниорского чемпионата мира, который проходил в ОАЭ.

Федерация плавания Украины не даст разрешения на участие Солнцевой в Олимпийских играх в 2016 году.