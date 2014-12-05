Гандбольный "Мотор" сыграет ключевой матч Лиги чемпионов против французского "Дюнкерка"

Это будет один из важнейших матчей в борьбе за место в четверке сильнейших команд Группы D и путевку в следующий раунд соревнований.

Перед очередным игровым днем Лиги чемпионов в турнирной таблице сложилась крайне запутанная ситуация. Кроме дуэта лидеров, уже обеспечившего себе место в следующем раунде соревнований (польский "Виве Кельце" - 14 очков и венгерский "Пик Сегед" - 12), еще четыре команды в равной степени претендуют на оставшиеся два места - датский "Ольборг", у которого 6 очков, "Мотор", "Дюнкерк" и швейцарский "Кадеттен" - у всех по 4 балла.

Игра "Дюнкерк" - "Мотор" станет крайне важной в плане итогового распределения мест в турнирной таблице. И хотя при любых исходах теоретических шансов продолжить борьбу в Лиге чемпионов не потеряет ни одна из команд, терять очки уже сейчас чемпиону Украины крайне нежелательно.

- В матче с «Дюнкерком» нам точно не поможет центральный защитник Евдокимов, - отмечает главный тренер «Мотора» Сергей Бебешко. - Его состояние здоровья не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. Также под вопросом участие Скопинцева, которому последние пять-шесть дней кололи курс антибиотиков. Его готовность определим по окончании последней тренировки. Есть проблемы со спиной у Онуфриенко. Он приступил к занятиям только в понедельник, а в матче чемпионата сыграл от силы 15 минут и только в нападении. У Шевелева болит рука, он некоторое время не тренировался, поэтому готов не на 100 процентов. Тем не менее, в Дюнкерк едем с целью заработать очки. В идеале - 2 за победу, но и ничья станет неплохим результатом.

В чемпионате Франции «Дюнкерк» после 12 туров идет на 7-й позиции, уступив в последней игре 3 декабря на выезде «Трамбле» - 24:27. А вот в Кубке лиги ситуация у команды значительно лучше. В четвертьфинале "Дюнкерк" в гостях в овертайме выбил из турнира нынешнего лидера чемпионата Франции «Монпелье» (31:28), который, к слову, завоевывал этот трофей 9 раз за 13 розыгрышей.

Обслуживать поединок «Дюнкерк» - «Мотор» будет македонская бригада арбитров - Славе Николов и Георгий Начевски.

На котировках букмекерских контор фаворитом является "Дюнкерк" на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,38 к 1. В то же время, победа "Мотора" оценивается в 3,68 к 1, а ничья - 10,53 к 1.