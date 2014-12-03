Украинская пловчиха Виктория Солнцева дебютировала за сборную Турции

Сегодня на утреннем заплыве чемпионата мира по плаванию на короткой воде украинская спортсменка Виктория Солнцева выступила за сборную команду Турции под чужой фамилией - Зейнеп.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

«Еще в прошлом году на чемпионате мира среди юниоров в Объединенных Арабских Эмиратах новый тренер спортсменки Сергей Бондарь активно «продавал» ее. Нам об этом письменно сообщили иностранные коллеги», - сказал президент Федерации плавания Украины Дмитрий Качуровский.

Узнав об этой ситуации, руководство Федерации и сборной команды Украины неоднократно пытались определить причину таких действий спортсменки и тренера и предлагали В.Солнцевой лучшие условия для тренировок.

«Федерация и сборная команда направили В.Солнцевой несколько писем с предложениями тренироваться на лучших базах, развиваться. Мы пытались сделать все, чтобы она могла готовиться и успешно выступать за Украину», - сказал главный тренер сборной команды Украины Андрей Сердинов .

Федерация плавания Украины не даст разрешения на участие В.Солнцевой в Олимпийских играх в 2016 году.

«Федерация плавания Украины будет проводить работу с Международной федерацией плавания (ФИНА), Олимпийским комитетом, Федерацией плавания Турции для того, чтобы действовать в этой ситуации в соответствии с международными спортивными правилами, - сказал Д. Качуровский.- В частности, по правилам ФИНА предусмотрен один год моратория на выступление спортсмена, который Солнцева уже выдержала. По правилам Олимпийской Хартии она не сможет участвовать в международных соревнованиях в течение трех лет, т.е. не сможет выступать на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Мы такого разрешения давать не будем».

В свою очередь, первый тренер В. Солнцевой Ирина Астапова (тренер ШВСМ г. Полтава) считает, что на чемпионате мира спортсменка демонстрирует очень плохие результаты. Кстати, к выступлению за сборную Турции ее готовила ШВСМ Киева.

«Менять родину в 16 лет - это измена, - сказала И. Астапова. - Я всегда считала, что выступать за свою страну является делом достоинства и чести. А семья Солнцевых пошла на то, чтобы изменить страну, гражданство, даже, фамилию ради денег! Но все равно я очень хочу, чтобы у Виктории Солнцевой все было хорошо и сложилась спортивная карьера».

В. Солнцева является членом штатной сборной команды Украины. Но в течение 14 месяцев она не принимала участие ни в каких соревнованиях, ее нет в мировом рейтинге.

16-летняя Виктория Солнцева - двукратная чемпионка (50 м бр., 200 м бр.) и серебряный призер (100 м бр.) чемпионата Европы среди юниоров в Познани (Польша) в 2013 г.; чемпионка на дистанции 200 м брассом и бронзовый призер на 100 м брассом чемпионата мира среди юниоров в Дубае в 2013 г. рекордсменка чемпионатов Европы по плаванию среди юниоров и восьмикратная рекордсменка Украины.