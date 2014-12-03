Бой Кличко - Дженнингс может состояться 25 апреля в Нью-Йорке - менеджер Кличко

Бой может состояться 25 апреля в Нью-Йорке, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко, со ссылкой на интервью Бенте американскому телеканалу ESPN.

Менеджер Кличко так же отметил, что если им не удастся прийти к соглашению с командой Дженнингса, то украинец выйдет на ринг против другого боксера. Этот бой так же может состояться в апреле, но уже в Германии.

Из потенциальных претендентов стоит вычеркнуть Тайсона Фьюри с которым, по словам Бенте, Владимир встретиться позже. Вместе с тем, промоутер Фьюри ранее заявлял, что бой с Кличко может состояться летом или осенью 2015.

Как сообщал УНИАН, первым о возможном бое Кличко - Дженнингс в Нью-Йорке накануне сообщал польский портал Ripngpolska.pl. В сообщении указывалось, что в проведении поединка заинтересован лидер телевизионного боксерского рынка Америки телеканал НВО, который готов выложить за этот бой 3 миллиона долларов. Подобная сумма способна компенсировать затраты, связанные с разницей во времени между США и Европой (телепартнер Кличко в Германии RTL за такие бои платит значительно меньшие суммы).