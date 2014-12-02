Олег Верняев второй раз подряд признан лучшим спортсменом месяца в Украине
12:55, 02 декабря 2014Спорт
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Гимнаст получает награду в октябре и ноябре
Олег Верняев в четвертый раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине / noc-ukr.org
Олег Верняев второй раз подряд признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом месяца в Украине.
Гимнаст удостоен звания лучшего спортсмена ноября, сообщает пресс-служба НОК.
Наставник спортсмена Геннадий Сартинский получит награду лучшего тренера месяца.
В последнем месяце осени Олег Верняев одержал победу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте, а также победил на престижном международном турнире «Мемориал Хоакима Блума» в Барселоне и занял второе место на открытом Кубке Швейцарии в Цюрихе.
Именно Верняев был признан лучшим спортсменом Украины в октябре, когда победил на чемпионате мира.
В целом для украинского гимнаста это уже четвертая престижная награда.
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