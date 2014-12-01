Молодежная сборная Украины по хоккею проведет сбор в преддверии чемпионата мира

Ледовые занятия будут проходить на площадке ТРЦ «Терминал» (Бровары, Киевская обл.), сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Программой сбора предусмотрено проведение двухразовых занятий начиная с 4 декабря. После выходного дня (9 декабря) команда перейдет на режим одноразовых тренировок, а уже 12 декабря возьмет курс на Дунайварош. Именно в этом венгерском городе пройдут матчи чемпионата мира среди команд дивизиона 1В (третий по счету дивизион).

Всего на сбор тренерский штаб команды пригласил 28 хоккеистов, из которых 8 представляют отечественные команды, 9 выступают в чемпионате и первенстве МХЛ, 3 представляют клуб из Австрии, 3 - команду российской студенческой лиги, по одному игроку приглашены из Чехии, Польши, Швеции и США.

В целом же список приглашенных тренером Игорем Чибиревым игроков выглядит так:

Вратари: Эдуард Захарченко (1995, ХК «Челны», МХЛ), Владислав Вязовов (1996, «Держава», Россия), Даниил Елисеев (1995, «Платина», МХЛ-Б).

Защитники: Александр Александров (1997, «Платина», МХЛ-Б), Виталий Андрейкив (1996, «Полония», Польша), Александр Боевых (1995, «Беркуты Кубани», МХЛ), Владимир Варивода (1995, «Платина», МХЛ-Б), Александр Влад (1997, «Спарта», Чехия), Андрей Григорьев (1998, «Ред Булл», Австрия), Игорь Мережко (1998, «Ред Булл», Австрия), Виталий Муль (1995, ДЮСШ «Льдинка»), Станислав Ордынский (1998, «Нюнасхамн», Швеция), Богдан Поддубный (1995, «Государство», Россия), Денис Савченко (1995, СДЮСШОР).

Нападающие: Антон Бойков (1995, ДЮСШ «Льдинка»), Кирилл Бондаренко (1996, «Держава», Россия), Алексей Ворона (1997, ДЮСШ «Льдинка»), Тимур Гриценко (1996, ДЮСШ «Льдинка»), Алексей Костюк (1995, ХК «Челны», МХЛ), Сергей Кузьмик (1995, «Платина», МХЛ-Б), Владислав Луговой (1995, «Платина», МХЛ-Б), Виталий Лялька (1996, «Кристалл», МХЛ), Вадим Мазур (1998, «Ред Булл», Австрия), Филипп Матвиенко (1997, СДЮСШОР), Павел Найда (1995, «Портленд Пайретс», США), Иван Радецкий (1996, ДЮСШ «Льдинка»), Ярослав Свищев (1997, СДЮСШОР) и Евгений Тимченко (1996, «Титан», МХЛ-Б).

Чемпионат мира в Венгрии состоится с 14 по 20 декабря.

Соперниками украинской сборной на этом турнире будут сверстники из Казахстана, Польши, Венгрии, Японии и Франции.