Команда украинского легионера Лэня проиграла очередной матч чемпионата НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс", в которой выступает украинский легионер Алексей Лэнь, проиграла очередной матч регулярного чемпионата "Орландо Мэджик" со счетом 90:93.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Решающего преимущества гости добились в первой половине игры, которую выиграли со счетом 52:39 ("+13" очков). После большого перерыва "солнечные" попытались отыграться, но "+2" в третьей четверти (19:17) и "+8" в четвертой (32:24) оказалось мало для победы в матче.

Украинец Лэнь провел на паркете 16 минут, за которые не набрал ни одного очка (0/6 бросков), сделал 5 подборов (3 в атаке), 1 передачу, 1 блок-шот и заработал 2 персональных замечания.

Любопытно, что "Мэджик" в последний раз выигрывали в гостях у команды Западной конференции 635 дней назад, 16 марта 2013 года. Теперь флоридской команде удалось прервать эту неприятную серию, заодно продлив неудачную серию "Финикса", который проиграл на своей площадке после разгрома в Денвере.

Тем не менее, на данный момент у "Финикса" 8 побед при 10 поражениях и команда по-прежнему входит в восьмерку сильнейших клубов Западной конференции, занимая 8-е место. Согласно регламенту НБА, в плей-офф соревнований, где непосредственно оспаривается титул чемпиона лиги, выходят по 8 сильнейших команд Запада и Востока по итогам регулярного чемпионата.