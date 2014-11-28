"Микромакс Индиан" и "ОАЭ Роялс" выиграли матчи первого дня теннисной IPTL

В Маниле (Филиппины) стартовала Международная теннисная Премьер-лига (IPTL), в которой принимаю участие лидеры мирового рейтинга и "звезды" прошлых лет.

В первый день победы одержали команды "Микромакс Индиан" и "ОАЭ Роялс".

В частности, в матче "Микромакс Индиан" - "Сингапур Сламмерс" зафиксирован счет 26:20. Гаэль Монфис (Индия) обыграл Ллейтона Хьюитта (Сингапур) – 6:1, Ана Иванович (Индия) была сильнее Даниэлы Хантуховой (Сингапур) – 6:0, дуэт Гаэль Монфис/ Рохан Бопанна (Индия) проиграли паре Ник Киргиос/ Томаш Бердых (Сингапур) – 2:6, Саня Мирза/ Рохан Бопанна (Индия) обыграли Даниэлу Хантухову/ Бруно Суарес (Сингапур) – 6:4, а Фабрис Санторо (Индия) на тай-брейке одолел Патрика Рафтера (Сингапур) – 6:5 (4). Команда Micromax Indian Aces за победу заработала четыре очка, DBSSingapore Slammers, выиграв больше десяти геймов, получила один балл в таблицу.

В матче "Манила Мэверикс" - "ОАЭ Роялс" хозяева турнира проиграли со счетом 24:29. Энди Маррей (Мэверикс) устпил Марину Чиличу (Роялс) – 5:6 (3), Мария Шарапова (Мэверикс) обыграла Кристину Младенович (Роялс) – 6:5 (3), пара Трит Хьюи/ Жо-Вильфред Тсонга (Мэверикс) оказалась слабее дуэта Марин Чилич/ Ненад Жимонич (Роялс) – 4:6, Мария Шарапова/ Энди Маррей (Мэверикс) проиграли дуэту Кристина Младенович/ Ненад Жимонич (Роялс) – 4:6, а Карлос Мойя (Мэверикс) уступил Горану Иванишевичу (Роялс) - 5:6 (6).

"ОАЭ Роялс" набрал 4 очка, а "Манила Мэверикс" - 2 балла, так как сумела выиграть больше 20 геймов.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матчей первого этапа соревнований в Маниле в субботу и воскресенье - 29-30 ноября.

Начало матчей в 11.00 и 15.15.