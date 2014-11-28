ФИФА назвала полузащитников претендующих на попадание в сборную мира 2014 года

Этот список федерация составила вместе с Союзом профессиональных футболистов ФИФ-Про, сообщается на официальном сайте организации.

В спсике значатся игроки 8 клубов мира: "Реал" (Мадрид Испания) - Тони Кроос (Германия), Лука Модрич (Хорватия), Хамес Родригес (Колумбия); "Ювентус" (Турин, Италия) - Андреа Пирло (Италия), Поль Погба (Франция), Артуро Видаль (Чили); "Бавария" (Мюнхен, Германия) - Хаби Алонсо (Испания), Бастиан Швайнштайгер (Германия); "Челси" (Лондон, Англия) - Сеск Фабрегас (Испания), Эден Азар (Бельгия); "Барселона" (Испания) - Хави, Андрес Иньеста (оба – Испания); "Манчестер Юнайтед" (Англия) - Анхель Ди Мария (Аргентина); "Арсенал" (Лондон, Англия) - Месут Озил (Германия); "Манчестер Сити" (Англия) - Яя Туре (Кот-д'Ивуар).

Как сообщал УНИАН, ранее были оглашены списки из 5 вратарей и 20 защитников, претендующих на попадание в "сборную мира". 1 декабря ФИФА огласит также список из 15 форвардов.

Всего в символическую сборную войдут вратарь, 4 защитника, 3 полузащитника и 3 форварда. Символическая сборная лучших игроков мира 2014 года будет оглашена во время церемонии вручения "Золотого мяча-2014", которая состоится 12 января 2015 года.