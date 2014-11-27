"Днепр" проиграл "Интеру" в Лиге Европы

В Милане завершился матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА, в котором "Интер" принимал на своем поле днепропетровский "Днепр" и выиграл со счетом 2:1.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Матч начался обоюдными острыми атаками. А уже на 16-й минуте "Днепр" неожиданно вышел вперед. Гол забил Руслан Ротань. Капитан днепропетровцев после удара Евгения Коноплянки и сейва вратаря миланцев Самира Хандановича отлично сыграл на добивании, отправив мяч под перекладину.

Впрочем, уже спустя 14 минут ответный гол забил Здравко Кузманович. После стандарта в исполнении Эрнанеса мяч заметался по штрафной гостей и Кузманович, оказавшись один, красивым ударом вогнал мяч в дальний угол - 1:1.

Решающий эпизод в игре произошел в самом начале второго тайма, на 50-й минуте. Гол забил Пабло Освальдо. Защитника "Днепра" пропустили разрезающий пас Эрнанеса на Освальдо в штрафную и форвард уверенно реализовал момент, пробив мимо Бойко.

Стоит отметить, что в концовке игры "Днепр" имел заметное преимущество и Евгений Селезнев даже забил гол, но судья определил положение вне игры. Кроме того, на 28-й минуте, еще при счете 1:0 в пользу "Днепра", Евгений Коноплянка не реализовал 11-метровый.

В параллельном матче "Сент-Этьен" - "Карабах" была зафиксирована ничья, 1:1.

Таким образом, после 5 туров у "Интера" 11 баллов, "Сент-Этьена" и "Карабаха" - по 5, "Днепра" - 4.

В последнем туре группового этапа украинскую команду устроит только победа в домашнем матче с "Сент-Этьеном" при условии, что "Карабах" не сумеет на своем поле обыграть совершенно немотивированный "Интер".