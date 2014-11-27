Легендарный футболист Пеле находится в реанимации

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

В понедельник, 24 ноября Пеле был госпитализирован в связи с инфекцией мочевыводящих путей. Ранее лечебное учреждение распространило заявление, в котором состояние 74-летнего бразильца оценивается как стабильное. Врачи воздерживаются от каких-либо оценок по поводу длительности госпитализации.

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В 2012 году в этой же больнице Пеле делали операцию на бедре. Тогда ему установили протез сустава. Пойти на хирургическое вмешательство бразильца, старающегося вести активный образ жизни, заставили боли, которые ограничивали движение.