Легендарный футболист Пеле находится в реанимации

20:24, 27 ноября 2014
Спорт
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Состояние бразильского футболиста Пеле ухудшилось, его переведели в отделение реанимации больницы Альберта Энштейна. 

Reuters

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

В понедельник, 24 ноября Пеле был госпитализирован в связи с инфекцией мочевыводящих путей. Ранее лечебное учреждение распространило заявление, в котором состояние 74-летнего бразильца оценивается как стабильное. Врачи воздерживаются от каких-либо оценок по поводу длительности госпитализации.

Читайте такжеРежиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в тяжелом состоянии Футболист уже второй раз за этот месяц попадает в больницу. 13 ноября он был доставлен в клинику имени Альберта Эйнштейна с жалобами на сильные боли в желудке. Анализы показали наличие у бразильца камней в почках, и ему сделали экстренную операцию.

В 2012 году в этой же больнице Пеле делали операцию на бедре. Тогда ему установили протез сустава. Пойти на хирургическое вмешательство бразильца, старающегося вести активный образ жизни, заставили боли, которые ограничивали движение.

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