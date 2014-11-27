Лига Европы, 5-й тур, "Динамо" - "Риу Аве": видео онлайн-трансляция

Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" пройдет матч 5-го группового этапа тура Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" примет на своей поле португальский "Риу Аве".

В этом матче сойдутся первая и последняя команды группы J.

В нынешнем сезоне киевское "Динамо" после долгого перерыва вернуло себе лидерство в национальном чемпионате - украинской Премьер-лиге, а также успешно выступает во втором по значимости еврокубке - Лиге Европы. Команда выиграл 3 из 4 предыдущих матчей и набрала 9 очков. А победа в сегодняшней игре гарантирует киевлянам досрочный выход в следующий раунд соревнований - плей-офф - 1/16 финала.

В свою очередь, середняк португальского футбола "Риу Аве" (после 10 туров национального первенства занимает 7 место в таблице из 17 команд), на групповом этапе Лиги Европы сумел лишь однажды сыграть вничью - с румынским "Стяуа" из Бухареста (2:2). Остальные 3 матча команда проиграла и с 1 очком находится на последнем месте в таблице. Команда досрочно, за 2 тура до конца группового этапа, потеряла все шансы на продолжение борьбы в турнире весной - на стадии плей-офф.

В очном матче аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом "Динамо". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,24 к 1, в то время как на ничью - 5,28 к 1, а на победу португальцев - 10,48 к 1.

Стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 24. Вида, 26. Бурда, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец

Запасные: 23. Рыбка, 4. Велозу, 9. Безус, 45. Калитвинцев В., 20. Гусев О., 85. Мбокани, 91. Теодорчик

Риу Ави: 93. Эдерсон, 12. Лионн, 15. Пинту, 25. Родерик, 6. Луис Густаво, 11. Брессан, 14. Вилаш-Боаш, 20. Педру Морейра, 9. Хассан, 13. Боатенг, 28. Дель Валье

Запасные: 1. Кассио, 16. Нуну Лопеш, 46. Марсело, 10. Диего Лопес, 17. Укра, 33. Джебор, 77. Гонсалвеш И.