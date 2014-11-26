Гандбольный "Мотор" проиграл матч Лиги чемпионов венгерскому "Пику"

В киевском Дворце спорта завершился матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ, в котором запорожский "Мотор" принимал венгерский "Пик" из города Сегед и проиграл со счетом 25:29.

Решающего преимущества гости добились еще в первом тайме.

"Мотор" проиграл второй команде группы D в первой половине 12:16, так и не сумев перехватить инициативу во второй части игры, сведя ее вничью. В итоге, поражение с разницей в 4 мяча.

После матча главный тренер запорожской команды Сергей Бебешко отметил: "Я думаю, что после двух побед подряд, наверное, подумали, что будет так же легко играть против команды «Пик Сегед», но эта команда выше уровнем, чем швейцарский «Кадеттен». В начале матча не реализовали четыре голевые ситуации, сделали три потери и сразу начали проигрывать. Этот матч не получился таким результативным в нападении, как мы ожидали. Все-таки наши центральные защитники Шевелев и Дорощук третью игру проводят все 60 минут на площадке и у нас нет больше игроков, которые могли бы защищаться на этом месте. Сегодня им было немного тяжело справляться. Но команда сражалась до последнего. За 5 минут до конца матча была возможность сократить до двух мяч - мы не забили два раза. Думаю, наша главная проблема в том, что мы до сих пор не научились играть командой, и каждый хочет играть сам за себя, забивать голы. Наверное, это связано с тем, что у 90% игроков заканчиваются контракты в этом сезоне, они думают о будущем, это на них давит. Где-то мы не доводим мяч до наших партнеров, которые в лучшей ситуации, и пытаемся сами забить. В этом наши главные поражения, которые мы на сегодняшний день имеем".

После 7 туров на счету "Мотора" 2 победы при 5 поражениях и 4 очка. Команда по-прежнему занимает 4-е место в турнирной таблице.